Яунде, , 01:08 — REGNUM Не менее десяти человек погибли в результате заболевания холерой в Крайнесеверном регионе Камеруна, передает телеканал CRTV.

Холера. Обложка журнала Le Petite Journal от 1 декабря 1912

По данным местных властей, в регионе выявили 113 заболевших холерой. Уточняется, что вспышки заболевания зафиксированы в трех районах Крайнесеверного региона, включая район Моколо, где располагается крупнейший в стране лагерь для беженцев. По версии властей, вспышка холеры произошла из-за плохих санитарных условий.

«Мэры, неформальные и религиозные лидеры должны продолжить просвещать население, так как все, кто не соблюдает требования гигиены, столкнутся с проблемами», — добавил губернатор Крайнесеверного региона Миджиява Бакари.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 октября в Ливане зафиксировали первый летальный случай среди заболевших холерой в республике. При этом органы здравоохранения страны заявили об ухудшении эпидемиологической обстановки в стране.

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