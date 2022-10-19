Трубчевский район, Брянская область, , 01:03 — REGNUM Пожар, возникший после обстрела киевскими боевиками посёлка Белая Берёзка в Брянской области, локализован. Об этом 18 октября сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Пожар Dave Hogg

Как уточнил глава региона, пожар в приграничном посёлке Белая Берёзка в Трубчевском районе локализован, открытое горение ликвидировано.

«В результате обстрела ВСУ один жилой дом полностью уничтожен, второй поврежден по всей площади, также сгорела хозяйственная постройка», — указал Богомаз.

С огнём боролись шесть пожарно-спасательных расчётов. В результате пожара пострадавших нет. Отмечается, что компенсации за утраченное имущество жители получат после окончания работы оценочной комиссии по ущербу.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Брянской области киевские боевики обстреляли приграничный посёлок Белая Берёзка.

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