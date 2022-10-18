Канада, 19 октября, 2022, 00:58 — ИА Регнум. В канадском городе Бернаби, расположенном на юго-западе провинции Британская Колумбия вблизи Ванкувера, в результате нападения неизвестного мужчины погибла сотрудница полиции. Об этом 18 октября сообщает телеканал CTV.

24h.com.vn Нож

Нападение было совершено в одном из парков города. Получившая ножевые ранения женщина скончалась.

По данным правоохранителей, подозреваемый в нападении мужчина получил огнестрельное ранение, другой информации об инциденте на данный момент нет.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Эдмонтон (провинция Альберта, Канада) неизвестный напал с холодным оружием на прохожих, в результате один из них погиб, двое ранены.