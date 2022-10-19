Вашингтон, 19 октября 2022, 00:41 — REGNUM США предоставят $2 млн международным организациям, оказывающим помощь пострадавшим от урагана «Иэн» на Кубе. Об этом 18 октября заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.
Напомним, в конце сентября на Кубу обрушился ураган «Иэн», от которого больше других пострадали провинции Артемиса, Гавана и Пинар-дель-Рио.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии решили направить на Кубу гуманитарную помощь для поддержки жителей, пострадавших от урагана «Иэн».
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