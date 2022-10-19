Вашингтон, , 00:41 — REGNUM США предоставят $2 млн международным организациям, оказывающим помощь пострадавшим от урагана «Иэн» на Кубе. Об этом 18 октября заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс U. S. Department of State

Нед Прайс «Соединённые Штаты через агентство США по международному развитию направят $2 млн на финансирование экстренной помощи нуждающимся на Кубе… [Гуманитарная помощь] будет передана надёжным международным партнёрам, работающим с кубинцами напрямую».

Напомним, в конце сентября на Кубу обрушился ураган «Иэн», от которого больше других пострадали провинции Артемиса, Гавана и Пинар-дель-Рио.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии решили направить на Кубу гуманитарную помощь для поддержки жителей, пострадавших от урагана «Иэн».

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