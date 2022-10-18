Вашингтон, 19 октября, 2022, 00:41 — ИА Регнум. США предоставят $2 млн международным организациям, оказывающим помощь пострадавшим от урагана «Иэн» на Кубе. Об этом 18 октября заявил глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

U. S. Department of State Нед Прайс

Нед Прайс «Соединённые Штаты через агентство США по международному развитию направят $2 млн на финансирование экстренной помощи нуждающимся на Кубе… [Гуманитарная помощь] будет передана надёжным международным партнёрам, работающим с кубинцами напрямую».

Напомним, в конце сентября на Кубу обрушился ураган «Иэн», от которого больше других пострадали провинции Артемиса, Гавана и Пинар-дель-Рио.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Японии решили направить на Кубу гуманитарную помощь для поддержки жителей, пострадавших от урагана «Иэн».