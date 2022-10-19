Ижевск, , 00:36 — REGNUM Из Удмуртии в Иран было отправлено 67,741 кубометра березового шпона, сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

Березовый шпон пресс-служба управления Россельхознадзора

Продукция прошла лабораторный контроль, карантинных объектов не обнаружено. С начала 2022 года республика отправила на экспорт 5,3 тыс. кубометров березового шпона. Продукция поставлялась в Китай, Иран, Турцию, Сербию, Вьетнам, Азербайджан, Казахстан и Узбекистан.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с начала года из Удмуртии направили 53 тыс. кубометров лесоматериалов в другие регионы России. Из региона вывезено более 31 тыс. кубометров балансов хвойных пород деревьев (сосна, ель, пихта), более 15 тыс. кубометров пиломатериалов хвойных пород, 640 кубометров горбыля из сосны и ели, а также более 5 тыс. кубометров щепы хвойных пород.

Читайте также: Удмуртия направила в регионы России 53 тыс. кубометров лесоматериалов