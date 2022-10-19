Вашингтон, , 00:28 — REGNUM Администрация США Джо Байдена призвала отказаться от разработки крылатой ядерной ракеты морского базирования (SLCM-N), а также боеголовки к ней, сообщили в пресс-службе Белого дома.

Оружие США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В заявлении отмечается, что глава государства Джо Байден провел оценку ядерного потенциала страны и пришел к выводу, что в создании SLCM-N, которая должна появиться после 2030 года, нет необходимости.

Кроме того, как считает президент, выделение ресурсов на эту ракету способно навредить другим приоритетным направлениям оборонной сферы и представляет «операционную сложность» для американских военно-морских сил.

В Белом доме утверждают, что у США есть достаточный запас текущих вооружений, а также новых разработок для того, чтобы не допустить «ограниченное использование ядерного оружия противником».

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля журнал Popular Mechanics написал, что американские военно-воздушные силы изучали возможность создания межконтинентальных баллистических ракет (МБР) донного базирования и разработки ядерного оружия, которое запускается из туннелей.

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