Берлин, , 00:26 — REGNUM Сеть магазинов-дискаунтеров Aldi Nord, популярная в Германии, сократит часы работы ради экономии электроэнергии. Об этом 18 октября сообщается в Twitter торговой сети.

Часы arcaion

На сегодняшний день супермаркеты Aldi Nord работают до 21:00 и до 22:00 часов, но начиная с 1 ноября в текущем году все торговые точки сети будут закрываться в 20:00. Предполагается, что новый график будет действовать только в осенне-зимний период 2022–2023 года

Целью сокращения времени работы магазинов стала экономия электроэнергии, в соответствии с призывом правительства Германии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что руководитель федерального ведомства в сфере энергетики Германии Клаус Мюллер предупредил граждан страны о необходимости экономить газ, чтобы избежать потенциальной чрезвычайной ситуации в энергетике предстоящей зимой.

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