Ливерпуль, Великобритания, 19 октября, 2022, 00:21 — ИА Регнум. 19 октября в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» футбольный клуб «Ливерпуль» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с лондонским «Вест Хэмом». Стартовый свисток прозвучит в 21:30 по московскому времени.

Liverpoolfc.com Игроки «Ливерпуля»

После девяти сыгранных матчей «Ливерпуль» с тремя победами и 13-ю набранными очками занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Вест Хэм», набрав 11 очков, располагается на 13-й позиции.

В последний раз «Ливерпуль и «Вест Хэм» играли между собой 5 марта 2022 года в матче 28-го тура АПЛ. Тот матч завершился минимальной победой «мерсисайдцев» со счетом 1:0, а единственный мяч на 27-й минуте встречи забил сенегальский нападающий Садио Мане.