19 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Богдан Безпалько, , 08:02 — REGNUM О причинах протестов в Молдавии, энергетическом кризисе и пророссийских политических силах в интервью ИА REGNUM рассказал депутат V созыва парламента Приднестровской Молдавской Республики Дмитрий Соин.

Молдавия Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Чем вызваны протесты в Молдавии? Почему именно сейчас?

Дмитрий Соин: Формально протесты вызваны складывающейся социальной ситуацией, которая характеризуется резким обнищанием основной части населения республики. Это обнищание проистекает из ценовой политики на энергоносители. Заняв антироссийскую позицию, Молдавия лишилась возможности получать газ по льготным ценам, что привело к резкому подорожанию этого продукта. И как результат — люди просто не могут оплачивать счета, и в контексте наступающей зимы это грозит тем, что значительная часть Молдавии просто вымерзнет. Могут быть даже летальные исходы, когда люди будут замерзать в своих домах. Даже учитывая тот факт, что зимы в Молдавии и климат в целом более мягкие, чем в России, температура может опускаться до — 20 градусов по Цельсию. Так что основная причина протестов — это социальная катастрофа, в основании которой лежит энергетический кризис.

К этому добавляется борьба кланов внутри Молдавии. В частности, речь идёт о клане Владимира Плахотнюка, который, хоть и находится за пределами Молдавии, продолжает бороться за влияние. Идёт борьба, в которой участвует существующая правящая коалиция, социалисты, коммунисты, Илан Шор. За всеми ними стоят те или иные олигархи, те или иные финансовые потоки. За Шором, который организовал эти протесты, стоят крупные деньги, крупный капитал. Граждан Молдавии, как всегда, используют политиканы разных мастей, действуют как популисты. Но складывается очень неприятная ситуация, когда под угрозой оказывается жизнь сотен тысяч человек.

Акция протеста партии «Шор» в Кишинёве Партия «Шор»

ИА REGNUM: Чем вызван энергетический кризис в Молдавии? Почему именно сейчас он вошел в свою решающую стадию?

Дмитрий Соин: Дело в том, что в течение десятилетий Молдавия получала газ по льготным ценам. По ценам, которые серьезно, существенно отличались от мировых, по которым Россия продавала газ странам Евросоюза.

Второе — в течение многих лет Молдавия не оплачивала полностью поставки газа. Тот газ, который потреблялся в Приднестровье, Молдавией не оплачивался. Накапливался газовый долг, и в результате это привело к газовому кризису, когда Газпром отказался, по сути, спонсировать Молдавию из своих средств и потребовал проведения аудита и расчёта. При этом Кишинев настаивал на том, что за приднестровский газ Молдавия платить не должна, т. к. это якобы территория, контролируемая Россией. По мнению молдавской стороны, Тирасполь должен был сам рассчитаться за потреблённый им газ. В результате затягивалось на длительное время подписание нового контракта. Газпром справедливо посчитал, что всё это является поводом к тому, чтобы уровнять цену на газ для Молдавии с ценами на газ для стран ЕС. Пострадавшими в этой цепочке драматических событий оказались граждане Молдавии.

ИА REGNUM: Есть ли какие-то перспективы у этих протестов? У какой-то из этих политических сил? В сторону улучшения ситуации и в том числе в сторону улучшения отношений с Россией?

Дмитрий Соин: На сегодняшний день среди сил, претендующих на власть, есть ярко антироссийские силы, есть умеренно антироссийские силы и есть скрытые антироссийские силы. Искренних пророссийских сил сейчас в Молдавии нет. Потому что того же Шора можно считать лояльным к РФ, но он останется таковым ровно до того момента, пока не придёт во власть.

Вспомните Игоря Додона: он формально был пророссийским президентом, длительное время находился у власти, контролировал парламент, но при этом не посчитал нужным сделать русский язык языком межнационального общения. При Додоне были заблокированы российские телеканалы в Молдавии, он их легализовал лишь в последние месяцы своего правления.

Да, он ездил в Москву, стоял на Красной площади, это уже был определенный подвиг для него. Но его же нельзя назвать по-настоящему пророссийским президентом, который провел все необходимые законодательные изменения, пользуясь большинством в парламенте, чтобы решить национальный вопрос. Чтобы геополитически развернуть Молдавию к Россию, включив республику в ОДКБ, ЕАЭС. Почему он этого не сделал? Это как ложный опенок — вроде и съедобный гриб, ан нет. Майя Санду в этой аналогии скорее гриб не столько ложный, сколько откровенно ядовитый.

Майя Санду President.gov.ua

Резюмирую: на сегодняшний день в Молдавии масштабных, ярко выраженных пророссийских сил нет. Есть силы, которые используют карту российского газа, которые могут поговорить о России, но сил, которые бы развернули Молдавию в сторону нашей страны, нет.

Причина этому — активная работа с 1989–1990 гг. Фонда Сороса (организация, признанная в РФ нежелательной), USAID (организация, признанная в РФ нежелательной), Фонда Маршалла (организация, признанная в РФ нежелательной), Фонда Евразия (организация, признанная в РФ нежелательной), посольства. По сути, мы позволили «перепрошить» сознание мыслящему, креативному, медийному и политическому классам Молдавии. Все они прошли стажировки в Европе и США, у всех у них есть активы на Западе, все они очень зависимы.

Логика показывает, что Молдавии лучше быть с Россией. Но политическая элита зависима от Запада и поэтому двигает республику не туда.

ИА REGNUM: Каковы перспективы у собственно протестов? Протестующих просто разгонят, акции приведут к нестабильности и хаосу или к какому-то неустойчивому равновесию?

Дмитрий Соин: Я помню 2009 год. Это единственный случай, когда массовые выступления привели к госперевороту в Молдавии и отстранению от власти президента Владимира Воронина.

Эти протесты были лавинообразны, массы людей очень грамотно управлялись, включая нападения на полицию и блокирование улиц. Был осуществлен реальный штурм парламента и президентского дворца. Это мощнейшая медийная поддержка со стороны Запада.

Что мы видим сейчас? Многочисленные, но вялые протесты, какие-то стычки, палатки там кому-то порвали. Я на данном этапе вижу одно — желание определённых политиков «засветиться», завоевать часть электората, но на данный момент я не вижу никаких предпосылок для отстранения Санду от власти.