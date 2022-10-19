Манчестер, Великобритания, , 00:08 — REGNUM 19 октября в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» в центральном матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с лондонским «Тоттенхэмом». Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по московскому времени.

На матч назначена бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. В последний раз «МЮ» и «Тоттенхэм» играли между собой 12 марта в матче 29-го тура АПЛ 2021/22. Тот матч завершился минимальной победой «красных дьяволов» со счетом 3:2.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» с пятью победами и 16-ю набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Тоттенхэм», набрав 23 очка, располагается двумя позициями выше.