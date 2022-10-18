Нью-Йорк, США, 19 октября, 2022, 00:04 — ИА Регнум. Основные индексы фондового рынка США завершили торги 18 октября ростом на фоне увеличения промышленного производства в США и позитивных данных из Великобритании. Больше других прибавил S&P 500.

Иван Шилов ИА REGNUM Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 337,98 пункта (1,12%), до уровня 30 523,80 пункта. S&P 500 подорожал на 42,03 пункта (1,14%), до уровня 3719,98 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 96,60 пункта (0,90%), до уровня 10 772,40 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $2,53 (2,96%), до уровня $82,93 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 17 октября ростом, больше других прибавил Nasdaq.

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