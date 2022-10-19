Мадрид, , 00:03 — REGNUM 18 октября в Мадриде на стадионе «Цивитас Метрополитано» футбольный клуб «Атлетико» в матче 10-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 одержал сыграл вничью с «Райо Вальекано». Основное время встречи завершилось со счетом 1:1.

Альваро Мората Кирилл Венедиктов

Единственный гол «матрасников» на 20-й минуте встречи забил 29-летний форвард сборной Испании Альваро Мората после передачи Антуана Гризманна. В составе гостей отметился колумбийский нападающий Радамель Фалькао ударом с одиннадцатиметровой отметки.

Статистика матча («Атлетико»/ «Райо Вальекано»)

Удары 12/14

Удары в створ 4/4

Владение 52%/48%

Угловые ¾

Нарушения 11/11

«Атлетико», набрав 20 очков, временно остался на третьей позиции в турнирной таблице Ла Лиги. «Райо Вальекано» с 12-ю очками располагается на десятом месте.