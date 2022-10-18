Ижевск, , 23:53 — REGNUM На одном из порталов бесплатных объявлений на продажу в разделе помещений общественного питания выставили «Дом купца Оглоблина» в Ижевске. Собственник оценил объект недвижимости в 130 млн рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Оглоблин Дом купца Оглоблина в Ижевске

Объект состоит из комплекса помещений, расположенных на участке площадью 2,45 тыс. кв. метров. Площадь основного двухэтажного здания — около 1,5 тыс. кв. метров. Площадь двух других объектов — около 51 и 90 кв. метров. Имеется стоянка на десять машин и газовая котельная.

Комплекс был построен в 1912 году, до наших дней здание не претерпело существенных изменений.

В настоящее время здание является объектом культурного наследия регионального значения.