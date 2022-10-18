Скопье, , 23:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Северной Македонии 18 октября направило МИД Болгарии устную ноту с требованием осудить недавние публичные заявления депутата Европарламента и сопредседателя партии ВМРО-БНД (Внутренняя македонско-одринская революционная организация — Болгарское национальное движение) Ангела Джамбаски.

Перед фашистом Цитата из к/ф «Тайная жизнь». реж Терренс Малик. 2019. США, Великобритания, Германия

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в МИД Северной Македонии подчеркнули, что Джамбаски неоднократно выражал территориальные претензии к Северной Македонии и оскорблял честь и репутацию первых лиц Северной Македонии.

В Скопье подчеркнули, что угрозы и оскорбления со стороны Джамбаски являются нарушением соглашения о добрососедстве с Болгарией.

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