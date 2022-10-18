Скопье, 18 октября 2022, 23:55 — REGNUM Министерство иностранных дел Северной Македонии 18 октября направило МИД Болгарии устную ноту с требованием осудить недавние публичные заявления депутата Европарламента и сопредседателя партии ВМРО-БНД (Внутренняя македонско-одринская революционная организация — Болгарское национальное движение) Ангела Джамбаски.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, в МИД Северной Македонии подчеркнули, что Джамбаски неоднократно выражал территориальные претензии к Северной Македонии и оскорблял честь и репутацию первых лиц Северной Македонии.
В Скопье подчеркнули, что угрозы и оскорбления со стороны Джамбаски являются нарушением соглашения о добрососедстве с Болгарией.
Читайте ранее в этом сюжете: В МИД Северной Македонии ожидают вступления в ЕС к 2030 году