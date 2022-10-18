Салехард, , 23:49 — REGNUM На Ямале запускают автоматизированную информационную систему «Электронная экология». Об этом сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО.

Сбор мусора в Ленобласти. Дарья Драй © ИА REGNUM

Система разработана российской компанией и установлена для контроля за деятельностью регионального оператора по обращению с отходами и перевозчиков твёрдых коммунальных отходов на Ямале, что позволит исключить нарушение графика вывоза мусора, повысить качество обслуживания контейнерных площадок.

Отмечается, что на Ямале вывоз твёрдых коммунальных отходов (ТКО) обеспечивают 22 перевозчика, у которых в аренде или в собственности 188 мусоровозов и 12 единиц специализированной техники. На полигонах мусор принимают шесть операторов. Кроме того, оборудовано 6 767 контейнерных площадок, на которых установлено 16 277 контейнеров для накопления ТКО.