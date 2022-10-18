Брайтон, Великобритания, 18 октября, 2022, 23:47 — ИА Регнум. 18 октября в Брайтоне на стадионе «Фалмер Стэдиум» футбольный клуб «Брайтон» в матче 12-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграл вничью с «Ноттингем Форестом». Основное время завершилось со счетом 0:0.

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Желтые карточки получили Мойсес Кайседо, Алексис МакАллистер, Ремо Фройлер и Тарик Лэмпти. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Дарреном Ингландом. Ассистенты главного судьи — Джеймс Мейнуоринг и Уэйд Смит. Резервный арбитр — Майк Дин.

Составы команд:

«Брайтон»: Санчес, Данк, Уэбстер, Марч, Троссард, Вельтман, МакАллистер, Гросс (Ундав, 85’), Лаллана (Лэмпти, 64’), Кайседо, Уэлбек.

«Ноттингем Форест»: Хендерсон, Кук, Уильямс, Орье (Тоффоло, 69’), Маккенна, Мангаля (Куяте, 61’), Йейтс, Фройлер, Гиббс-Уайт, Лингард (Уоррел, 86’), Джонсон (Авоньи, 86’).

На данный момент «Брайтон» с четырьмя победами и 15-ю набранными очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Ноттингем Форест», набрав 6 очков, поднялся на 19-ю позицию.