Бишкек, , 23:37 — REGNUM Бывшему министру образования и науки Киргизии Алмазбеку Бейшеналиеву, обвинённому в вымогательстве взятки в размере $100 тысяч (6,2 млн рублей), изменили меру пресечения. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел республики.

Киргизия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Экс-чиновника выпустили из следственного изолятора и поместили под домашний арест после того, как он возместил $62,5 тысячи (3,9 млн рублей) в ходе расследования возбужденного против него уголовного дела.

В ведомстве отмечают, что ранее, во время обыска в его доме, Бейшеналиев добровольно выдал правоохранителям $37,5 тысячи (2,3 млн рублей), полученные в качестве «вознаграждения» за зачисление иностранных студентов в киргизские вузы.

Также на решение о смягчении условий ареста повлияло наличие у экс-главы минобразования Киргизии хронических заболеваний и четырёх несовершеннолетних детей.