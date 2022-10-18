Йошкар-Ола, , 23:33 — REGNUM В республике Марий Эл были задержаны два курьера, подозреваемые в мошенничестве в отношении пенсионеров. Общий ущерб от их действий составил более 2,8 млн рублей, сообщает пресс-служба управления МВД по республике Марий Эл.

Курьеры Яндекс.Еды гоняют по пешеходным улицам Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

По данным следствия, молодые люди в возрасте 21 года по объявлению в мессенджере согласились на работу курьерами. Со своим «работодателем» подозреваемые связывались посредством переписки, где получали инструкции. По договоренности им полагалось 10% от похищенной суммы.

Молодые люди работали по заранее разработанной схеме. На стационарный телефон пенсионеров звонили злоумышленники, которые сообщали о ДТП, виновником которого стал их близкий человек. Чтобы избежать уголовной ответственности, аферисты просили заплатить деньги, за которыми приезжали так называемые курьеры.

Сотрудниками полиции установлена причастность подозреваемых к девяти фактам мошенничеств в отношении жительниц Йошкар-Олы в возрасте от 58 до 93 лет. Возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве, злоумышленникам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в отношении 44-летней жительницы Йошкар-Олы вынесен приговор по уголовному делу о 22 эпизодах мошенничества в крупном и особо крупном размере и двух эпизодах незаконного образования юридического лица.

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