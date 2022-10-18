Приштина, Сербия, , 23:38 — REGNUM Министр юстиции Косово Альбулена Хаджиу 17 октября в интервью Euronews Albania (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом) заявила, что в Косово необходимо вернуть уголовное наказание за проверки девушек на девственность.

Общение Цитата из к/ф «Гора девственности». Реж. Дагур Кари. 2015. Исландия — Дания

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, о проведении таких проверок стали все чаще узнавать судмедэксперты.

В ответ на утверждение активиста Альтина Хазизая о связи проверок на девственность с большим влиянием ислама в Косово, Хаджиу заявила, что проверки на девственность также проводятся в Албании и не имеют ничего общего с религией.

«Я должна категорически не согласиться с этим, я не верю, что это имеет какое-то отношение к религии, неправильно так говорить. И у Косово, и у Албании одинаковые проблемы в этом отношении, и, так как проверки на девственность также проводятся в Албании, в стране должно начаться общественное обсуждение этой проблемы для защиты женщин», — заявила Хаджиу.

Читайте ранее в этом сюжете: В парламенте Косово появилась комната матери и ребенка