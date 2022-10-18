Изюм, Бывш. УССР, , 23:43 — REGNUM Режим в Киеве, который «всегда воевал то с историей, то с мирными жителями», войдя в сентябре 2022 года на территорию города Изюма в Харьковской области после ухода оттуда ВС РФ, не постеснялся разрыть могилы собственных граждан для того, чтобы создать очередной фейк о «зверствах» русских. Об этом рассказал 14 октября в интервью болгарской редакции новостного агентства «Ньюз-Фронт» житель Изюма и непосредственных свидетель происходящего Анатолий Фомичевский.

Фейкометство об более тысячи погибших в Изюме подхватили британские СМИ из BBC и Daily Express Цитата канала OstashkoNews

По его словам, перед тем, как начались военные действия, назначенный Киевом мэр Изюма Валерий Марченко вместе со своим окружением сбежал из города, успев до этого громко заявить о том, что 85% населения успешно эвакуировано.

«Мало того, что он показал трусость, он еще и предал своих сограждан, сказав во всеуслышанье, что жителей в городе нет. Это не просто ложь, это преступление. В Изюме не было электричества, не было воды. Со стороны Славянска в город вошли военные ВСУ с огромным количеством техники, которая была поставлена под жилые дома. У военных, что с одной, что с другой стороны, были сведения, что город пуст. В это время десятки тысяч населения города Изюма — старики, женщины, дети страдали от этих ужасных взрывов. Город обстреливали ВСУ, понятно, что ответ давали и русские. Это война. Но у них была информация, что в городе нет населения», — рассказал Фомичевский.

По словам собеседника новостного агентства, активная стадия боев была в основном по ночам, а на утро активисты каждое утро находили на улицах города трупы военных, но также и мирных жителей.

«Мы собирали активных граждан, чтобы по-христиански их захоронить на близлежащих скверах. На кладбище невозможно было их хоронить, везде мины были, везде обстрелы. Много стариков не могло себе позволить медицинское обслуживание. Город был в блокаде. Ни электричества, ни света, ни медицины, ничего не было. Изюмчане помогали друг другу, выживали, готовили на кострах, прятались в подвалах. Весна была морозная, люди замерзали в подвалах, до — 20 градусов было. Люди погибали на улице. Было много трупов. Мы обращались к населению и захоранивали их минимум на один метр. Неглубокие были захоронения во дворах», — продолжил Фомичевский свой рассказ.

Когда в город вошли ВС РФ, была организована похоронная команда с выделением транспорта, и все тела, которые находились в хаотично возникших по всему городу захоронениях, были перезахоронены по соответствующей процедуре, рассказал свидетель.

«Это происходило в присутствии судмедэкспертизы, были люди, которые снимали все на телефон, опрашивали население, знает ли кто-то этого человека. Все записывалось в тетради, так как не было света, не было интернета. Там записывалось примерно так — такой человек под номером, например десятым, найден на такой улице. Прилагалось описание, фотография и ставилась пометка — умер собственной или насильственной смертью. Так как наши кладбища на окраине, которая была засыпана «лепестками» (противопехотными минами — ИА REGNUM), было принято решение хоронить их на кладбище, которое попало в СМИ как массовое захоронение», — продолжил житель Изюма.

По его словам, это действительно место, где захоронено много людей, но по христианской традиции, с крестами и табличками.

«Мы каждому опознанному ставили крест. Там даже были родственники, клали венки. Даже бойцов ВСУ, которые были оставлены на территории города, мы по-христиански похоронили в одной братской могиле. Я вам больше скажу. У меня мать умерла 17 марта, во время активных обстрелов. Я ее тоже временно у себя в огороде похоронил, а когда появилась возможность, я ее захоронил не к отцу, а в этом же временном захоронении, с табличкой. Она шла под номером 290. Я думаю, не без участия мэра, который один раз уже предал изюмчан, были устроены эти пляски на костях. Самое интересное, что были разрыты эти могилы. Вывезли около 500 тел, и даже сейчас я не знаю, где я могу найти свою мать, куда ее вывезли, на какие опознания», — сказал Фомичевский.

Он добавил, что многие жители Изюма знают, что надуманная история о «массовых захоронениях» — ложь, так как все происходило на их глазах, и что придет время, когда они скажут об этом в глаза как местной власти, так и режиму в Киеве.

Напомним, что ранее киевский режим объявил, что в городе Изюм были найдены массовые захоронения замученных жителей бывшей УССР, показав при этом кладбище, где действительно были могилы, но каждая их них была с православным крестом.