Изюм, Украина, 18 октября, 2022, 23:43 — ИА Регнум. Режим в Киеве, который «всегда воевал то с историей, то с мирными жителями», войдя в сентябре 2022 года на территорию города Изюма в Харьковской области после ухода оттуда ВС РФ, не постеснялся разрыть могилы собственных граждан для того, чтобы создать очередной фейк о «зверствах» русских. Об этом рассказал 14 октября в интервью болгарской редакции новостного агентства «Ньюз-Фронт» житель Изюма и непосредственных свидетель происходящего Анатолий Фомичевский.

Цитата канала OstashkoNews Фейкометство об более тысячи погибших в Изюме подхватили британские СМИ из BBC и Daily Express

По его словам, перед тем, как начались военные действия, назначенный Киевом мэр Изюма Валерий Марченко вместе со своим окружением сбежал из города, успев до этого громко заявить о том, что 85% населения успешно эвакуировано.

«Мало того, что он показал трусость, он еще и предал своих сограждан, сказав во всеуслышанье, что жителей в городе нет. Это не просто ложь, это преступление. В Изюме не было электричества, не было воды. Со стороны Славянска в город вошли военные ВСУ с огромным количеством техники, которая была поставлена под жилые дома. У военных, что с одной, что с другой стороны, были сведения, что город пуст. В это время десятки тысяч населения города Изюма — старики, женщины, дети — страдали от этих ужасных взрывов. Город обстреливали ВСУ, понятно, что ответ давали и русские. Это война. Но у них была информация, что в городе нет населения», — рассказал Фомичевский.

По словам собеседника новостного агентства, активная стадия боев была в основном по ночам, а на утро активисты каждый день находили на улицах города трупы военных, но также и мирных жителей.

«Мы собирали активных граждан, чтобы по-христиански их захоронить на близлежащих скверах. На кладбище невозможно было их хоронить, везде мины были, везде обстрелы. Много стариков не могло себе позволить медицинское обслуживание. Город был в блокаде. Ни электричества, ни света, ни медицины, ничего не было. Изюмчане помогали друг другу, выживали, готовили на кострах, прятались в подвалах. Весна была морозная, люди замерзали в подвалах, до — 20 градусов было. Люди погибали на улице. Было много трупов. Мы обращались к населению и захоранивали их минимум на один метр. Неглубокие были захоронения во дворах», — продолжил Фомичевский свой рассказ.

Когда в город вошли ВС РФ, была организована похоронная команда с выделением транспорта и все тела, которые находились в хаотично возникших по всему городу захоронениях, были перезахоронены по соответствующей процедуре, рассказал свидетель.

«Это происходило в присутствии судмедэкспертизы, были люди, которые снимали все на телефон, опрашивали население, знает ли кто-то этого человека. Все записывалось в тетради, так как не было света, не было интернета. Там записывалось примерно так — такой человек под номером, например десятым, найден на такой улице. Прилагалось описание, фотография и ставилась пометка — умер собственной или насильственной смертью. Так как наши кладбища на окраине, которая была засыпана «лепестками» (противопехотными минами — ИА REGNUM), было принято решение хоронить их на кладбище, которое попало в СМИ как массовое захоронение», — продолжил житель Изюма.

По его словам, это действительно место, где захоронено много людей, но по христианской традиции, с крестами и табличками.

«Мы каждому опознанному ставили крест. Там даже были родственники, клали венки. Даже бойцов ВСУ, которые были оставлены на территории города, мы по-христиански похоронили в одной братской могиле. Я вам больше скажу. У меня мать умерла 17 марта, во время активных обстрелов. Я ее тоже временно у себя в огороде похоронил, а когда появилась возможность, я ее захоронил не к отцу, а в этом же временном захоронении, с табличкой. Она шла под номером 290. Я думаю, не без участия мэра, который один раз уже предал изюмчан, были устроены эти пляски на костях. Самое интересное, что были разрыты эти могилы. Вывезли около 500 тел, и даже сейчас я не знаю, где я могу найти свою мать, куда ее вывезли, на какие опознания», — сказал Фомичевский.

Он добавил, что многие жители Изюма знают, что надуманная история о «массовых захоронениях» — ложь, так как все происходило на их глазах, и что придет время, когда они скажут об этом в глаза как местной власти, так и режиму в Киеве.

Напомним, что ранее киевский режим объявил, что в городе Изюм были найдены массовые захоронения замученных жителей бывшей УССР, показав при этом кладбище, где действительно были могилы, но каждая их них была с православным крестом.