Берлин, , 23:26 — REGNUM Авиакомпания Eurowings за последние сутки отменила свыше 50% воздушных рейсов из-за забастовки пилотов, сообщает 18 октября новостной портал Tagesschau.

Штаб-квартира Eurowings в Дюссельдорфе GodeNehler

По утверждению портала, 19 октября могут быть отменены около половины из запланированных 500 рейсов.

«Сегодня забастовка пилотов вызвала значительные неудобства в крупнейших аэропортах Германии. В аэропорту Дюссельдорфа были отменены 84 из 160 рейсов. В аэропорту Кёльн/Бонн отменены 35 из 63 ранее запланированных рейсов», — сообщает Tagesschau.

Отмены авиарейсов затронули более 20 тысяч пассажиров.

Главными требованиями бастующих являются сокращение максимального времени полётов и увеличения предписанного периода отдыха, что не менялось с 2015 года.

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