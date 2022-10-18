Нью-Йорк, США, 18 октября, 2022, 23:09 — ИА Регнум. Онлайн-кинотеатр Netflix выпустил трейлер новой версии детского сериала «Телепузики». Ролик был опубликован 18 октября на YouTube-канале потокового сервиса.

Скриншот из трейлера Сериал «Телепузики» компании Netflix

В ролике зрители могут видеть знакомых персонажей: Дипси, Тинки-Винки, Лялю и По. Стоит отметить, что авторам программы удалось воспроизвести стилистику популярного британского сериала для маленьких детей. Премьера новых «Телепузиков» состоится 14 ноября 2022 года, в качестве ведущего выступит актёр Титус Берджесс.

Напомним, оригинальное шоу «Телепузики» выходило в эфир телеканала BBC с 31 марта 1997 года по 16 февраля 2001-го. Netflix анонсировал проект перезагрузки в сентябре 2022-го.