Париж, 18 октября 2022, 23:01 — REGNUM Во Франции не менее 107 тысяч человек приняли участие в акциях протеста, прошедших 18 октября, сообщают французские СМИ со ссылкой на полицию.

Протесты во Франции
Протесты во Франции
Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По их данным, около 13 тысяч протестующих прошли маршем в Париже.

В то же время французское профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» оценивает численность протестующих в 300 тысяч человек, из которых 70 тысяч вышли на акции в столице страны.

В ходе протестов, полиция задержала 15 человек, принимавших участие в беспорядках и погромах.

Напомним, во Франции проходят забастовки энергетиков, транспортников, педагогов, требующих повышения зарплат в условиях инфляции.

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