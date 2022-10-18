Париж, 18 октября, 2022, 23:01 — ИА Регнум. Во Франции не менее 107 тысяч человек приняли участие в акциях протеста, прошедших 18 октября, сообщают французские СМИ со ссылкой на полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты во Франции

По их данным, около 13 тысяч протестующих прошли маршем в Париже.

В то же время французское профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда» оценивает численность протестующих в 300 тысяч человек, из которых 70 тысяч вышли на акции в столице страны.

В ходе протестов полиция задержала 15 человек, принимавших участие в беспорядках и погромах.

Напомним, во Франции проходят забастовки энергетиков, транспортников, педагогов, требующих повышения зарплат в условиях инфляции.