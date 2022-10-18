Бухарест, , 22:58 — REGNUM Первые две колонны боевых бронированных машин пехоты (ББМП) отправились во вторник, 18 октября, с военной базы Мурмелон-ле-Гран на востоке Франции в направлении Румынии в рамках операции Eagle, призванной укрепить группировку НАТО на территории Восточной Европы. Об этом 18 октября сообщает бухарестский телеканал Digi24.

Французский танк Leclerc Rama

Согласно официальной информации, в составе группы находятся десять единиц техники, а также 120 человек обслуживающего персонала. Всего до конца месяца в Румынию прибудут 12 танков Leclerc и 14 ББМП VAB. Параллельно в страну прибудут спецпоезда с боеприпасами, продовольствием и ремонтными материалами.

Отмечается, что данная акция является самой крупной в новейшей истории французской армии с 1990 года, когда Париж в рамках союзнических программ направил свои военные подразделения в Кувейт.