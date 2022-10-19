19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили слова главы Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима о том, что турецкие беспилотники Bayraktar не могут работать при сильной системе ПВО, поэтому Киев потерял их все в течение недели.

Елизавета Коробова, , 07:58 — REGNUM Заявление главы Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергея Пашинского о том, что турецкие беспилотники Bayraktar не могут работать при сильной системе противовоздушной обороны, поэтому Киев потерял их все в течение недели, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Киевский террористичекий режим Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Преступник, виновный в расстреле сотрудников Беркута на майдане. Лично перевозил оружие для исполнителей. Вот такие политики и политика на [территории бывш. УССР]», — подметил Виктор С.

Многие пользователи удивляются тому, как пранкерам удаётся разговорить высокопоставленных лиц по всему миру, а также почему все эти высокопоставленные лица умудряются рассказывать им все свои секреты.

«Болтун — находка для шпиона. Старая советская истина», — отметила Надежда К.

Некоторые комментаторы считают, что Пашинский сказал правду, ведь со стороны киевского режима уже давно не видно никаких «Байрактаров».

«Ничего удивительного, ибо абсолютно вся помощь и все поставки вооружений Киеву — не более чем отмывание и распил колоссального количества бабла. Ну а то, что при этом всем гибнет огромное количество селюков, устраивает абсолютно всех, в том числе и Киев, ибо масса бедняков киевским олигархам не нужна», — указывает Андрей Б.

Часть людей полагает, что все эти восхваления нацистами оружия от «партнёров» — не более чем лизоблюдство. На деле же им приходится пользоваться крайне неэффективными образцами вооружения.

«А так всегда. Сначала киевские террористы облизывали «Джавелины», затем «Байрактары», потом «Хаймарсы», — напоминает Вероника З.

«А вот «Герань» комфортно себя чувствует в небе над Киевом. Летит себе, и супер железный купол над Киевом ей нипочём», — пишет Александр Х.

БПЛА «Герань-2». (Коллаж) Иван Шилов © ИА REGNUM

Ряд пользователей считает всё же, что турецкие БПЛА не заслуживают такой критики, ведь достались они в руки не высококлассным специалистам, а обычным низкоквалифицированным бандеровцам.

«Ну после такого Турция вообще им больше никакого оружия не даст», — уверена Любовь М.

«Это у них вместо слов благодарности Эрдогану за «Байрактары». Видать, зря Турция помогала им вначале, теперь явно жалеет. Хотя денег с продажи БПЛА подняла не хило», — считает Ян Д.

«Что, комплектующие на дроны не поставили, решили поныть? Прежде чем критиковать, альтернативу предложить нужно», — поделился своим мнением Захар Т.

Нашлись и те, кто напомнили Пашинскому, что у киевского режима нет своих беспилотников, поэтому странным выглядит такая критика в отношении производителей «Байрактаров».

«Если своего ничего нет, какой толк критиковать чужое? Зеленский завёл страну в тупик. Нет ни тряпички, ни черепички, а хотят победить, да ещё за интересы США!» — отметила Лидия Е.

Владимир Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, 18 октября пранкеры Вован и Лексус опубликовали видеозапись беседы с главой Ассоциации оборонных предприятий киевского неонацистского режима Сергеем Пашинским, который заявил, что турецкие беспилотники Bayraktar не могут работать при сильной системе противовоздушной обороны, поэтому Киев потерял их все в течение недели.