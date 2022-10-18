София, 18 октября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Представители министерств транспорта Болгарии и Румынии объявили о намерении провести совместную проверку состояния отрасли автомобильных и железнодорожных перевозок двух стран. Об этом 18 октября сообщает софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, целью инспекции является выявление нарушений в сфере трудового законодательства, а также обеспечение безопасности движения. Акция проводится при поддержке Европейского агентства труда (ELO).

«Многие водители автомобилей и машинисты поездов зачастую работают в экстремальных условиях, что приводит к многочисленным авариям, — говорится в документе ELO. — Необходимо сделать все возможное, чтобы предупредить новые катастрофы и обеспечить нормальную работу региональных транспортных сетей».

По некоторым данным, масштабная проверка будет осуществляться на основных болгарских и румынских авто- и железнодорожных магистралях вплоть до 1 ноября текущего года.

На сегодняшний день Болгария и Румыния входят в тройку стран ЕС с наибольшим количеством аварий на дорогах.