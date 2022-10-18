Москва, 18 октября, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Российские ВКС уничтожили в сирийской провинции Идлиб артиллерийские орудия боевиков, обстреливавшие позиции сирийских военных, сообщил 18 октября временно исполняющий обязанности заместителя начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Андрей Болдырев.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

Уничтожены три гаубицы Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до десяти боевиков.

«17 октября ударами ВКС России в районе населенных пунктов Нахли и Кафер-Зиба провинции Идлиб уничтожены три 122-миллиметровых артиллерийских орудия Д-30, три зенитных орудия С-60, склад с боеприпасами и до десяти боевиков террористической группировки «Хайят Тахшир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), причастных к обстрелу позиций сирийской армии», — сказал Андрей Болдырев.