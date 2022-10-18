Лос-Анджелес, США, 18 октября, 2022, 22:41 — ИА Регнум. Сигурни Уивер рассказала журналистам о том, что она думает о второй части фильма «Аватар» Джеймса Кэмерона. Об этом 18 октября сообщает портал Entertainment Tonight.

Цитата из к/ф «Аватар». Реж. Джеймс Кэмерон. 2009. США — Великобритания Иные миры

«Это адский фильм», — заявила Уивер во время разговора с представителями СМИ на мероприятии 2022 Elle Women in Hollywood gala. Она отметила, что у картины будет «удивительная» и «очень эмоциональная» история. Актриса также намекнула, что эта история будет «очень личной», связанной с самим Джеймсом Кэмероном и актёрским составом проекта.

Напомним, премьера фильма «Аватар: Путь воды» запланирована на 16 декабря 2022 года. В нём, помимо Сигурни Уивер, снимаются Зои Салдана, Сэм Уортингтон, Стивен Лэнг, Кейт Уинслет, Джованни Рибизи, Мишель Йео и другие известные голливудские актёры. Ранее ИА REGNUM сообщило, что Стивен Лэнг назвал будущую картину «потрясающей».