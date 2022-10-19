19 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Светлана Рыбина, , 08:04 — REGNUM Информация, согласно которой Европейский союз отказался от немедленного установления потолка цен на российский газ из-за политических разногласий, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Поняли, что дров на всех не хватит?» — спрашивает Роман З.

Многие пользователи уверены, что такое решение Евросоюза можно было предугадать, ведь без российского газа европейским странам предстоящую зиму не пережить. Граждане уверены, что за русофобными высказываниями и разговорами о том, что следует отказаться вообще от всего российского, на самом деле ничего не стоит.

«Потому что иначе их бы ждал ледяной потолок, ведь без нашего газа они просто не выживут», — уверена Лера Т.

«А как угрожали-то, как угрожали! В любом случае потолок цен на газ для Европы устанавливала и будет устанавливать Российская Федерация», — указывает Вероника З.

Некоторые комментаторы отмечают, что на фоне всего этого газ на европейском рынке значительно подешевел. Граждане считают, что Евросоюз сумеет без каких-либо особых проблем пережить предстоящую зиму.

«В Европе ускорилось падение цен на природный газ. Если по состоянию на понедельник цена за тысячу кубометров опускалась ниже 1300 долларов, то утром во вторник этот показатель падал до 1202 долларов. Хранилища заполнены, потребление упало. Верим дальше в сказки про то, как Европа замерзнет зимой», — пишет Михаил Г.

Часть людей уверена, что зима 2022 Евросоюзу не угрожает, но Европа уже осталась без производств, для которых газ является основой основ.

«Потребление упало потому, что свои производства Европа перевозит в другие страны. В ту же Америку, к примеру. Заводы и есть основные потребители газа», — напоминает Анна К.

Ряд пользователей указывает на то, что газа в Европе осталась очень мало, и на нём придётся сильно экономить, что в первую очередь ударит по экономике европейский стран.

Падение показателей экономики Finobzor.ru

«Дело не в цене, а в том, что европейцам больше неоткуда брать газ. Даже Россия им теперь в полной мере его переправить не может, только по [территории бывш. УССР], по сути», — подметил Василий Н.

«Хранилища как раз таки уже далеко не полные, при том что зима даже ещё не началась. Все в Европе на измене сидят. И понятное дело, что эту зиму они худо-бедно переживут, но вот что их ждём в 2023 году — это большой вопрос», — указывает Андрей Б.

Нашлись и те, кто уверен, что Соединённые Штаты Америки медленно, но верно поедают Евросоюз. Вскоре мы увидим, как европейский континент потеряет своё привычное благолепие, превратившись в многочисленные разрозненные страны третьего мира.

«США доедают Евросоюз, громко чавкая от удовольствия», — поделился своим мнением Виталий Ч.

«И тем не менее Америка им «Северные потока» подорвала, из-за чего они попросту не могут качать российский газ в должном объёме», — отметил Максим П.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

Напомним, 18 октября агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому Европейский союз отказался от немедленного установления потолка цен на российский газ из-за политических разногласий.