Москва, 18 октября, 2022, 22:31 — ИА Регнум. Московское «Динамо» в матче четвертого тура ФОНБЕТ Кубка России сезона 2022/23 одержало уверенную победу над «Ростовом» со счетом 3:1. Игра проходила в Москве на стадионе «ВТБ Арена».

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

Забитыми мячами в составе московской команды отметились Денис Макаров (44’ Даниил Фомин), Вячеслав Грулев (79’ Федор Смолов) и Федор Смолов (87’ Арсен Захарян). Единственный гол «желто-синих» на 55-й минуте встречи ударом с пенальти забил форвард Дмитрий Полоз.

Желтые карточки получили Егор Голенков, Игорь Лещук, Алексей Миронов, Эли Даса, Николай Комличенко, Дмитрий Скопинцев и Даниил Фомин.

Составы команд:

«Динамо»: Лещук, Даса, Сазонов, Фернандес, Скопинцев (Лаксальт, 76’), Захарян, Кутицкий, Фомин, Макаров (Грулев, 76’), Тюкавин (Смолов, 68’), Лесовой (Нгамалё, 68’).

«Ростов»: Песьяков, Лангович, Сильянов, Мелехин, Поярков (Осипенко, 46’), Миронов (Щетинин, 76’), Уткин, Глебов, Мельников (Тугарев, 46’), Голенков (Комличенко, 46’), Полоз.