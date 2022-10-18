Ливерпуль, Великобритания, , 22:28 — REGNUM Бывший защитник «Ливерпуля» Джон Флэнаган объявил о завершении профессиональной карьеры футболиста в возрасте 29 лет.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

«В конечном счете мое здоровье должно быть на первом месте. Поэтому, следуя советам врачей, я думаю, что лучше всего — уйти из игры сейчас. Моей мечтой в детстве было вырасти и играть в футбол, и сегодня я с гордостью могу сказать, что жил этой мечтой. Не только играя и будучи капитаном моего родного «Ливерпуля», но и представляя мою страну. Эти воспоминания останутся на всю жизнь, я благодарен, что получил опыт, о котором многие могут только мечтать», — цитирует Флэнагана пресс-служба «Ливерпуля».

За «Ливерпуль» английский защитник выступал в период с 2011 по 2018 годы. 1 июля 2018 года Флэнаган на правах свободного агента перешел в шотландский «Рейнджерс» из Глазго.

В прошлом сезоне Флэнаган, выступая за датский «ХБ Кеге», принял участие лишь в четырех матчах датского 1-го дивизиона 2021/22, в которых не отметился результативными действиями и получил одну желтую карточку.