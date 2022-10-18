Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, 18 октября, 2022, 22:27 — ИА Регнум. В Пуровском районе Ямала на базе районного молодежного центра «Апельсин» открылся центр патриотического воспитания. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Пресс-служба губернатора ЯНАО Занятия в патриотическом центре Пуровского района ЯНАО

Здесь собираются воспитывать у местной молодёжи командный дух, чувство ответственности, заниматься физической подготовкой, а также знакомить школьников с азами военного дела, изучать с ними историю страны, готовиться к поисковым экспедициям, воплощать в жизнь патриотические проекты.

Занятия в патриотическом центре будут проводить три раза в неделю педагоги и ветераны боевых действий. Первые уроки по начальной военной подготовке уже состоялись.