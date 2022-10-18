Ливерпуль, Великобритания, , 22:23 — REGNUM 25-летний нападающий «Ливерпуля» и национальной сборной Португалии по футболу Диогу Жота высказался о пропуске чемпионата мира 2022 года в Катаре.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

«Такой хороший вечер на «Энфилде» для меня закончился самым худшим образом. В последний момент одна моя мечта разбилась. Я буду еще одним болельщиком клуба и сборной и буду бороться, чтобы вернуться на поле как можно скорее», — написал Жота в своем Twitter-аккаунте.

Ранее сообщалось, что из-за повреждения, полученного в матче Английской Премьер-лиги 2022/23 с «Манчестер Сити», Диогу Жота не сможет принять участие на чемпионате мира.

В текущем сезоне Жота принял участие в восьми матчах за «мерсисайдцев» во всех турнирах, в которых отметился пятью результативными передачами и получил одну желтую карточку.