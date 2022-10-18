Уфа, , 22:19 — REGNUM Российский футбольный клуб «Уфа» может прекратить свое существование после завершения 2022 года. Об этом 18 октября сообщает издание «РБ Спорт».

Игрок команды «Уфа» Дарья Драй © ИА REGNUM

По информации источника, многие сотрудники команды и стадионе «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением футбольного клуба.

На данный момент «Уфа» с четырьмя победами и 16-ю набранными очками занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Первой Лиги 2022/23. В матче 15-го тура башкирский клуб встретится с «Енисеем» из Красноярска.