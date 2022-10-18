Уфа, 18 октября, 2022, 22:19 — ИА Регнум. Российский футбольный клуб «Уфа» может прекратить свое существование после завершения 2022 года. Об этом 18 октября сообщает издание «РБ Спорт».

Дарья Драй ИА REGNUM Игрок команды «Уфа»

По информации источника, многие сотрудники команды и стадионе «Нефтяник» начали получать уведомления о прекращении контрактов через два месяца в связи с непростым финансовым положением футбольного клуба.

На данный момент «Уфа» с четырьмя победами и 16-ю набранными очками занимает лишь 13-е место в турнирной таблице Первой Лиги 2022/23. В матче 15-го тура башкирский клуб встретится с «Енисеем» из Красноярска.