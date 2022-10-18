Ижевск, , 22:19 — REGNUM В Удмуртии после взрыва газа организована доследственная проверка по признакам преступления по статье о выполнении работ или оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по республике.

Последствия вызрыва газа в Удмуртии пресс-служба управления СКР по Удмуртии

По предварительным данным, взрыв произошел при проведении пуско-наладочных работ при подключении газового котла отопления. После хлопка произошло воспламенение котла. В управлении отметили, что в числе трех пострадавших — один житель дома и два рабочих, которые и проводили подключение.

«По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — подчеркнули в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв газа с последующим возгоранием произошел днем 18 октября в квартире одноэтажного дома в деревне Соколовка Сарапульского района. Пострадали три человека, все они были госпитализированы. Сейчас им оказывается необходимая медицинская помощь.

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