Лос-Анджелес, США, , 22:18 — REGNUM MGM выложила в Сеть трейлер спортивного драматического фильма «Крид 3». Видео было опубликовано 18 октября на YouTube-канале кинокомпании.

Майкл Б. Джордан в фильме «Крид 2» Кадр из трейлера

В новой картине серии к роли боксёра Адониса Крида вернётся Майкл Б. Джордан. В ролике длительностью около 2,5 минут авторы фильма показали несколько сцен, которые раскрывают часть сюжета.

Для справки: в качестве режиссёра третьей картины франшизы выступает сам Майкл Б. Джордан. В проекте также участвуют Тесса Томпсон, Джонатан Мейджорс, Вуд Харрис, Флориан Мунтеану, а также Тони Беллью, сыгравшей в первом «Криде» соперника главного героя Рики Конлана. Премьера фильма «Крид 3» состоится в США 3 марта 2023 года.

Читайте ранее в этом сюжете: За заслуги в кино Дэниел Крейг награждён рыцарским орденом