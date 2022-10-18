Херсон, , 22:13 — REGNUM Вооруженные силы России не будут оставлять Херсон, написал 18 октября в своем телеграм-канале военкор Андрей Руденко.

Херсон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Война — это не только в лоб. Зачастую, как в боксе, надо отступить, чтоб провалить противника», — отметил он.

Как сообщалось ранее, командующий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин заявил, что не исключает необходимости принятия «непростых решений» в Херсонской области после частичной эвакуации населения региона.