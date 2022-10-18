Херсон, , 22:10 — REGNUM Действия ВС России в Херсонской области и конкретно в областном центре будут зависеть от обстановки, написал 18 октября в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Территорию всегда можно вернуть, погибших солдат — никогда», — подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, командующий Объединённой группировкой войск в зоне специальной военной операции Сергей Суровикин заявил, что не исключает необходимости принятия «непростых решений» в Херсонской области после частичной эвакуации населения региона.

Сладков также отметил, что с заявлением о сложившейся напряженной обстановке впервые выступает лично руководитель операции. «Честность и ответственность всегда хороши», — написал военкор.