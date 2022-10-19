19 октября 2022 | Время чтения 2 мин

В Сети обсудили критическую ситуацию с энергоснабжением на территории подконтрольной киевскому неонацистскому режиму.

Тимур Кондратьев, , 08:04 — REGNUM Заявление заместителя главы офиса главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко о том, что на территории бывшей УССР возникла критическая ситуация с энергоснабжением, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 18 октября в социальной сети «ВКонтакте».

Энергетика киевского режима Иван Шилов © ИА REGNUM

Представитель нацистского режима отметил, что ситуация реально критическая, «один регион зависит от другого». Такое положение дел возникло после того, как Россия начала наносить массированные удары высокоточным оружием по объектам инфраструктуры, включая электростанции. Киевские власти пытаются восстановить повреждённые узлы, но Вооружённые силы РФ каждый день выводят из строя десятки новых ключевых объектов нацистской инфраструктуры.

«Ленин подарил Киеву свет, теперь подарки возвращаются!» — написал Дмитрий К.

Многие пользователи отметили, что народ на территории б. УССР практически полностью жил без электричества до прихода к власти большевиков. Теперь же Россия забирает у своих соседей всё то, что им досталось не самым честным образом.

«Это не «критическая ситуация с энергетикой» а декоммунизация, о которой говорил президент Путин», — отметил Глеб М.

Бюст В. И. Ленина Василий Иванов © ИА REGNUM

Некоторые комментаторы отмечают, что критическая ситуация на территории бывшей УССР — это только временно, поскольку вскоре нацисты встретятся с настоящей катастрофической действительностью.

«Так и не только с энергетикой всё плохо. Киев сейчас явно начал погружаться в кризис и это уже очевидный факт», — считает Нелли С.

«Маловато. Нужно, чтобы ситуация там перешла в разряд катастрофической. Это необходимый минимум», — считает Святослав С.

Часть людей напомнила бандеровцам, как долго жители Крыма терпели противоправные действия киевской власти, лишившей их воды и электричества.

«Сами оставляли Крым без воды и электричества в своё время, и ликовали по этому поводу. Вот теперь пусть сами посидят в тех же условиях, каких другому желали», — отметил Александр Б.

Бандеровцы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сами этого добились своими действиями. Сейчас не заявлять нужно и констатировать очевидный факт, а идти на переговоры», — указывает Оксана Д.

Ряд пользователей указывает на то, что у Киева только один выход из сложившейся ситуации — пойти на мирные переговоры с российской стороной, условия которых остаются прежними: полная и безоговорочная капитуляция, денацификация и демилитаризация.

«Самое странное, как минимум для меня, так это тот факт, что киевское правительство никак не спешит помогать людям или принимать решения по переговорам, они просто говорят «ну посидите без света», — написал Иван Ш.

«Но при этом Киев не передумал совершать теракты, а также не возвращается за стол переговоров. Урок не усвоен», — поделилась своим мнением Наталья Г.

«Так ракеты ещё только недельку летают. Ещё месяц таких ежедневных прилетов и мирные переговоры не за горами», — уверен Виталий Ч.

Напомним, 18 октября заместитель главы офиса главаря киевского неонацистского режима Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко заявил о том, что на территории бывшей УССР возникла критическая ситуация с энергоснабжением.