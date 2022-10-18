Ижевск, , 22:07 — REGNUM Жители Устиновского района видели в небе пару ярких вспышек. В некоторых домах и офисах были кратковременные отключения электричества. Об этом сообщил на своей странице в социальных сетях глава города Олег Бекмеметьев.

Строительный кран Анна Рыжкова © ИА REGNUM

Он заверил, что серьезных поводов для беспокойства у жителей города нет.

«Строительным краном повредило воздушную линию 110 кВ. Автоматика отработала как надо: потребители были запитаны по резервным линиям электроснабжения», — пояснил мэр.

По его словам, в настоящее время специалисты «Удмуртэнерго» проводят оценку состояния поврежденной линии. В дальнейшем будет принято решение о выведении ее для проведения ремонта, или восстановлении энергоснабжения по основной схеме.

ИА REGNUM напоминает, в Тюмени на прошлой неделе на улице Федюнинского автокран, который перевозился на трале «Скания», повредил надземный пешеходный переход. В результате происшествия никто не пострадал.

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