Москва, , 22:24 — REGNUM Международный песенный конкурс «Евровидение» может потерять как минимум 0,5 млн. евро (более 30 млн рублей) после выхода России из состава участников музыкального шоу. Об этом сообщает издание «Комсомольская правда».

«Евровидение» hentilpej

За 10 лет из бюджета РФ на счета организаторов поступило 5 млн евро (305 млн рублей), что соответствует всей сумме, которую в год выделяют остальные страны-участницы. Теперь организаторы распределят взнос между остальными странами, при этом плата за участие в шоу для всех стран разная и высчитывается из множества данных, включая число зрителей телеканала, транслирующего конкурс, и ВВП государства.

Напомним, в 2022 году Россию отстранили от участия в «Евровидении» из-за начала спецоперации. Впоследствии стало известно, что сразу четыре страны решили отказаться от «Евровидения-2023» после выхода России из состава участников. В их числе Черногория, Болгария, Северная Македония и Босния.

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