Вашингтон, , 22:09 — REGNUM США намерены и дальше принимать «практические и агрессивные» меры для того, чтобы усложнить Ирану возможность продавать России беспилотники и ракеты, заявил 18 октября заместитель пресс-секретаря Госдепартамента Ведант Пател, сообщает Reuters.

Надпись на стене в Иране «Долой США» Иван Шилов © ИА REGNUM

При этом Пател добавил, что Вашингтон якобы располагает рядом инструментов для привлечения к ответственности как Москвы, так и Тегерана.

Политик не предоставил никакой более подробной информации, но отметил, что Вашингтон уже использовал санкции и меры экспортного контроля в качестве ответных мер. Он также указал, что укрепляющийся союз России и Ирана представляет «глубокую угрозу» миру.

Напомним, что 30 сентября министр финансов США в разгар переговоров страны с другими сторонами СВПД об отмене незаконно введенных антииранских санкций объявил о введении нового пакета санкций против Исламской Республики.

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