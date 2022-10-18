Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий АО, 18 октября, 2022, 22:01 — ИА Регнум. На Ямале бывший директор новоуренгойского филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ЯНАО.

(сс) sajinka2 Мошенничество

Директор организации в Новом Уренгое завладел обманом банковскими картами двух бывших сотрудников и ПИН-кодами от них. Введя в заблуждение подчиненных специалистов отдела кадров и бухгалтерии, он организовал фиктивное трудоустройство мужчин на должности стрелков группы военизированной охраны. Подсудимый также обеспечил внесение ложных сведений в табели учёта рабочего времени и незаконное начисление им заработной платы. Деньги обвиняемый присваивал себе. Таким образом в период с 2016 по март 2020 года он получил незаконно более 3,1 млн рублей.

В ходе предварительного следствия подсудимый частично возместил ущерб на сумму 1,2 млн рублей. Приговором суда ему назначено наказание за мошенничество в виде полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года.