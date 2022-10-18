Вашингтон, 18 октября, 2022, 21:57 — ИА Регнум. Американские фермеры, оказавшиеся в тяжелом экономическом положении, получили от министерства сельского хозяйства США почти $800 миллионов на кредитные выплаты, предусмотренные законом о снижении инфляции. Об этом сообщил 18 октября министр сельского хозяйства Том Вилсак, передаёт Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Фермер США

Новый закон предусматривает выделение $3,1 миллиарда на выплату пособий фермерам, находящимся в тяжелом финансовом положении.

Министерство выплатило задолженность и внесло ближайший платеж по кредиту для примерно 11 тысяч фермеров, которые по состоянию на 30 сентября просрочили выплаты на 60 дней и более. Агентство также погасило задолженность еще примерно 2100 фермеров, которые были должны деньги.

Ранее администрация президента США Джо Байдена заявила, что планирует выделить более $2,1 млрд на укрепление продовольственной системы страны.