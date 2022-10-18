Баткен, Киргизия, , 21:51 — REGNUM В Баткенскую область Киргизии прибыла делегация вооружённых сил США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций 18 октября.

Киргизия и США (c) ИА REGNUM

По официальной версии американские военные аналитики прилетели на юг республики для ознакомления с материально-технической базой МЧС и получения информации о недавнем вооружённом конфликте между военнослужащими Таджикистана и пограничниками Киргизии.

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Отметим, что в составе делегации замечен советник Центрального командования ВС США по анализу боевых действий Роберта Унгера, который ранее также занимал должность старшего аналитика в Фонде силовой безопасности Афганистана.

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