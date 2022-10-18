Москва, , 21:50 — REGNUM Поклонники Бориса Корчевникова предположили, что ведущего постепенно убирают из эфира. Об этом 18 октября сообщает портал StarHit.

Борис Корчевников (сс) MDemina

Пользователи обратили внимание, что передачу «Судьба человека» Корчевникова, которая обычно длилась около часа, сократили в три раза. Некоторые зрители посчитали, что причиной таких изменений стали проблемы ведущего с его здоровьем.

Продюсер Леонид Дзюник в беседе с представителями портала Blitz+ предположил, что в действительности в текущих обстоятельствах сложно делать подобную передачу с часовым хронометражем. Он отметил, что формат программы Корчевникова изменили для того, чтобы «лаконично, максимально интересно и немногословно поддерживать людей».

Напомним, в 2015 году Борис Корчевников перенёс операцию по удалению опухоли головного мозга. В июле 2022 года ведущий сообщил, что вынужден был вновь лечь под нож хирурга в связи с проблемой слухового нерва. Корчевников является генеральным директором и генеральным продюсером телеканала «Спас».

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